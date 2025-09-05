Форма поиска по сайту

05 сентября, 18:10

Транспорт

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Испытания автономного катера прошли в столичном районе Строгино. За его передвижением наблюдали с помощью технического зрения. Это камеры нескольких типов, установленные по периметру судна.

Катер разработан в Российском университете транспорта на базе шестиместного судна "Волжанка". Использовать водный беспилотник можно для разных целей. Он может следить за качеством воды, измерять глубину и даже участвовать в спасательных операциях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

