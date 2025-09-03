Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 12:05

Транспорт

"Новости дня": в России разрешат обучать водителей на автобазах

"Новости дня": в России разрешат обучать водителей на автобазах

На Урале приступили к сборке первого поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Интенсивность на дорогах Москвы составила 5 баллов 3 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 сентября

Сборка поезда для ВСМ Москва – Петербург началась на Урале

В Дептрансе Москвы сообщили об изменении работы станции метро "Парк культуры"

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

Минпросвещения РФ утвердило новые программы для автошкол

"Роскосмос" запустит спецрейс для наблюдения за лунным затмением

Дан старт сварке кузова кузова поезда для ВСМ Москва – Петербург

В 2026 году в России вступят в силу новые правила обучения водителей. В частности, им разрешат учиться не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях. Кроме того, для получения дополнительной категории в водительском удостоверении не придется заново проходить полный курс теории.

В Даниловском районе Москвы появится образовательный комплекс. В нем обустроят лаборатории и IT-полигон. В последнем дети будут учиться создавать программы и приложения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортавтообразованиегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика