"Новости дня": в России разрешат обучать водителей на автобазах

В 2026 году в России вступят в силу новые правила обучения водителей. В частности, им разрешат учиться не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях. Кроме того, для получения дополнительной категории в водительском удостоверении не придется заново проходить полный курс теории.

В Даниловском районе Москвы появится образовательный комплекс. В нем обустроят лаборатории и IT-полигон. В последнем дети будут учиться создавать программы и приложения.

