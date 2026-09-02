"Мой район. Место встречи": олимпийский комплекс "Лужники" с Натальей Бестемьяновой

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут об олимпийском комплексе "Лужники". Это сердце спортивной и культурной жизни города, место, где рождаются новые победы и фантастические впечатления.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова пройдется по знаковым точкам комплекса. Зрители узнают, как появилась легендарная спортивная арена, и какие рекорды навсегда останутся в ее истории.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".