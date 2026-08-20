"Новости дня": звезду на шпиле МГУ восстанавливают на высоте 240 метров

На высоте 240 метров специалисты восстанавливают исторический облик звезды на шпиле главного здания МГУ. Промышленные альпинисты заменяют потускневшее за десятилетия остекление конструкции.

Высота шпиля университета сопоставима с 16-этажным домом, а размах лучей звезды достигает 9 метров.

Старое остекление уже демонтировали, металлический каркас привели в порядок. Сейчас мастера поэтапно устанавливают новые ярко-желтые стекла. Подробнее – в программе "Новости дня".