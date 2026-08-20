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20 августа, 17:20

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"Новости дня": звезду на шпиле МГУ восстанавливают на высоте 240 метров

"Новости дня": звезду на шпиле МГУ восстанавливают на высоте 240 метров

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На высоте 240 метров специалисты восстанавливают исторический облик звезды на шпиле главного здания МГУ. Промышленные альпинисты заменяют потускневшее за десятилетия остекление конструкции.

Высота шпиля университета сопоставима с 16-этажным домом, а размах лучей звезды достигает 9 метров.

Старое остекление уже демонтировали, металлический каркас привели в порядок. Сейчас мастера поэтапно устанавливают новые ярко-желтые стекла. Подробнее – в программе "Новости дня".

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