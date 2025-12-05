Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 декабря, 08:00

Общество

"Мой район. Место встречи": День волонтера с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой

Интерес москвичей к новогодним товарам вырос на 70% после украшения города

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 6 декабря

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 5 декабря

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Атмосфера": скорость ветра в столице составит 2 м/с 5 декабря

Посещаемость российских кинотеатров упала на 8% за год

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 6 декабря

Диетологи напомнили про полезные свойства мандаринов

Старшеклассники в России будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года

5 декабря в России отмечается День волонтера – это дата, которая напоминает, насколько важно быть готовым помочь другим.

В этом выпуске с артистами Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой обсудят, как развивается волонтерство в Москве. Зрителям расскажут о направлениях добровольческой деятельности от культурных проектов и спортивных событий до экологических акций и помощи пожилым, о том, как стать волонтером, и какие возможности открывает город для тех, кто хочет быть полезным.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

обществогородвидео

