"Мой район. Место встречи": День волонтера с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой

5 декабря в России отмечается День волонтера – это дата, которая напоминает, насколько важно быть готовым помочь другим.

В этом выпуске с артистами Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой обсудят, как развивается волонтерство в Москве. Зрителям расскажут о направлениях добровольческой деятельности от культурных проектов и спортивных событий до экологических акций и помощи пожилым, о том, как стать волонтером, и какие возможности открывает город для тех, кто хочет быть полезным.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".