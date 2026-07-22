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22 июля, 11:40

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"Улицы московские": Рождественский бульвар

"Улицы московские": Рождественский бульвар

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Рождественский бульвар – один из самых необычных на Бульварном кольце. Здесь крутые спуски сочетаются с богатой историей и городскими легендами.

Какое происшествие на бульваре превратилось в известное стихотворение? Где местные ребята искали клад, оставленный французскими солдатами в 1812 году? Почему милиционеры конфисковывали лыжи у любителей зимнего спорта? И как младший Вайнер помогал старшему выполнять план по задержанию нарушителей?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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