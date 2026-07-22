"Улицы московские": Рождественский бульвар

Рождественский бульвар – один из самых необычных на Бульварном кольце. Здесь крутые спуски сочетаются с богатой историей и городскими легендами.

Какое происшествие на бульваре превратилось в известное стихотворение? Где местные ребята искали клад, оставленный французскими солдатами в 1812 году? Почему милиционеры конфисковывали лыжи у любителей зимнего спорта? И как младший Вайнер помогал старшему выполнять план по задержанию нарушителей?

Об этом – в программе "Улицы московские".