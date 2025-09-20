Форма поиска по сайту

20 сентября

"Кинореквизит": сани, маски, женские сапоги

Кто создал беспилотные сани, которые управлялись голосом Морозко? Благодаря чему они разгоняли такую скорость? Сколько стоили детские санки и где их производили? И почему все дети страны мечтали о снегоходе "Чук и Гек"?

Из чего были сделаны маски Шерлока Холмса, доктора Ватсона и мистера Икс? Кто придумал маску Ихтиандра и как в ней работалось под водой?

Какой советский модельер придумал сапоги на молнии? Сколько стоили сапоги-чулки, которые носила Надя Шевелева? И почему в Советском Союзе выстраивались огромные очереди за сапогами?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

