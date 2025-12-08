"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 2

Актер и режиссер Семен Морозов рос в послевоенной Москве и был признанным забиякой и хулиганом. Неизвестно какая судьба ждала бы мальчика из многодетной семьи, не появись однажды в их дворе ассистент киностудии "Мосфильм".

На прогулке в районе Беговой актер признается, зачем они с ребятами облюбовали летние кассы Белорусского вокзала, расскажет, какое унижение привело его в секцию бокса, и покажет самые значимые места Москвы своего детства.

Подробнее – в программе "Моя Москва".