08 декабря, 06:30

Культура

"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 2

"Моя Москва": Семен Морозов. Часть 2

Выставка "ПРОреставрацию" открылась в здании типографии Сытина

"Кинокульт": "Гардемарины, вперед!"

Москвичей приглашают присоединиться к ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 8 декабря

Более миллиона рублей заплатили за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом театре

В Театре РОСТА прошел пресс-показ музыкальной драмы "Дорога"

В "Гостином Дворе" началась книжная ярмарка Non/fiction

Главред проекта "Сити" отметила рост интереса читателей к исторической литературе

В Московском планетарии рассказали о возрождении "Научного звездного театра"

Актер и режиссер Семен Морозов рос в послевоенной Москве и был признанным забиякой и хулиганом. Неизвестно какая судьба ждала бы мальчика из многодетной семьи, не появись однажды в их дворе ассистент киностудии "Мосфильм".

На прогулке в районе Беговой актер признается, зачем они с ребятами облюбовали летние кассы Белорусского вокзала, расскажет, какое унижение привело его в секцию бокса, и покажет самые значимые места Москвы своего детства.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

