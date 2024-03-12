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12 марта, 10:55

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"Моя Москва": Наталья Бестемьянова, часть 1

"Моя Москва": Наталья Бестемьянова, часть 1

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Наталья Бестемьянова – обладательница всех возможных титулов в фигурном катании. Наверное, нет в Москве катка, на который не ступал бы конек прославленной чемпионки. Но до сих пор Наталья хранит верность своей первой любви – стадиону "Лужники". Здесь фигуристке пришлось сделать не один судьбоносный выбор в своей жизни, тут она впервые пережила горечь поражений и радость побед. И именно в "Лужниках" закалялся ее чемпионский характер.

Какая она – Москва Натальи Бестемьяновой? Об этом – в программе "Моя Москва".

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