"Моя Москва": Наталья Бестемьянова, часть 1

Наталья Бестемьянова – обладательница всех возможных титулов в фигурном катании. Наверное, нет в Москве катка, на который не ступал бы конек прославленной чемпионки. Но до сих пор Наталья хранит верность своей первой любви – стадиону "Лужники". Здесь фигуристке пришлось сделать не один судьбоносный выбор в своей жизни, тут она впервые пережила горечь поражений и радость побед. И именно в "Лужниках" закалялся ее чемпионский характер.

Какая она – Москва Натальи Бестемьяновой? Об этом – в программе "Моя Москва".