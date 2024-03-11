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11 марта, 08:00

Спорт

Москвичам рассказали, где можно заняться теннисом в столице

Москвичам рассказали, где можно заняться теннисом в столице

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В столице появляется больше возможностей для занятий теннисом. По данным на март 2024 года, в Москве работают 554 открытых корта, 38 универсальных спортплощадок, есть крупные теннисные центры: "Спартак", "Динамо", "ЦСКА" и другие.

Кроме того, в столице насчитывается 37 групп, где бесплатно под руководством опытных инструкторов занимаются более 300 человек. Пройти начальную подготовку можно и в Московской теннисной академии: там есть дополнительная образовательная программа для занятий по теннису.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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