"Город без окраин": Восточное Измайлово

Нелли Вялитова переехала в Восточное Измайлово в 1980 году, в многоэтажку, построенную на месте дома, который строили еще немецкие военнопленные. В старом здании работали курсы кройки и шитья, которые посещала мама героини этого выпуска. Окончив их, она устроилась на работу в ателье магазина "Детский мир", а сама Нелли Николаевна стала конструктором-технологом в "Доме моды" модельера Вячеслава Зайцева.

На пенсии Нелли Николаевна любит гулять по своему району. Здесь можно зайти за цветами в Садовый центр, который работает в Восточном Измайлове с конца 30-х годов XX века, или в Театр Теней. Еще можно прогуляться по Измайловскому лесу, в котором когда-то цари вели охоту и занимались растениеводством, а будущий император Петр I устраивал ратные забавы.

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