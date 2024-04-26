"Город без окраин": Текстильщики

Ирина Николаевна Калнауз в Московском центре долголетия возглавляет клуб "Хранители знаний", в котором рассказывает о том, как менялся ее родной район Текстильщики. Очередную встречу клуба она решила провести на природе – на недавно реконструированном пруду Садки, который имеет богатую историю.

Однако перед этим Ирина Николаевна решила посмотреть, как изменились и другие достопримечательности района. Например, стадион "Москвич", на котором школьницей она участвовала в Спартакиадах, а также парк имени Шкулева, куда в детстве она ходила загорать и играть в бадминтон.

Подробности – в программе "Город без окраин".