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26 апреля, 10:50

Город

"Город без окраин": Текстильщики

"Город без окраин": Текстильщики

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Ирина Николаевна Калнауз в Московском центре долголетия возглавляет клуб "Хранители знаний", в котором рассказывает о том, как менялся ее родной район Текстильщики. Очередную встречу клуба она решила провести на природе – на недавно реконструированном пруду Садки, который имеет богатую историю.

Однако перед этим Ирина Николаевна решила посмотреть, как изменились и другие достопримечательности района. Например, стадион "Москвич", на котором школьницей она участвовала в Спартакиадах, а также парк имени Шкулева, куда в детстве она ходила загорать и играть в бадминтон.

Подробности – в программе "Город без окраин".

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