"Город без окраин": Донской

Евгений Лифшиц до начала 1970-х годов жил в столичном Тушине, а переехав в Донской район, сразу его полюбил. Здесь ему понравился и исторический центр района – Донской монастырь, и близость к Парку Горького, и развитая транспортная система. В этом районе Евгений с женой вырастил сына и помогал растить внучку.

Внучка Евгения приедет в места своего детства, чтобы покататься с дедушкой на речном трамвайчике по Москве-реке. О том, как это было, – в программе "Город без окраин".