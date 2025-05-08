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08 мая, 23:30

Общество

"Мой район. Новости": раздача георгиевских лент стартовала в метро в Хорошёвском районе

"Мой район. Новости": раздача георгиевских лент стартовала в метро в Хорошёвском районе

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В Хорошёвском районе пассажиры метро могут принять участие в акции "Георгиевская ленточка". Символы победы раздают на стойках "Живое общение" на пятнадцати станциях, в том числе "ЦСКА", "Савеловской", "Белорусской", "Дмитровской", а также в сувенирных лавках подземки на "Маяковской" и "Трубной".

Всего сотрудники столичного транспорта раздадут более 13,5 тысячи ленточек. До 9 мая включительно их можно получить в автобусах, электробусах, на автовокзалах, парковках, а также речных вокзалах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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