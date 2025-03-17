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17 марта, 23:30

Город

"Мой район. Новости": курсы по улучшению памяти для пенсионеров стартовали в Москве

"Мой район. Новости": курсы по улучшению памяти для пенсионеров стартовали в Москве

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Занятия для людей старшего возраста, направленные на улучшение памяти и повышение стрессоустойчивости, стартовали в Москве, в том числе в районе Арбат. Программа была разработана учеными специально для "серебряного" поколения и включает два курса.

Первый курс состоит из 10 индивидуальных занятий с использованием нейрогарнитуры для тестирования и контроля активности мозга. Второй курс стартует в апреле и поможет нормализовать сон, снизить тревожность и научиться контролировать эмоции.

Принять участие могут все желающие участники программы "Московское долголетие". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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