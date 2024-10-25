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25 октября, 10:15

Город

"Мой район. Новости": еще два участка парка "Яуза" благоустроили в Москве

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Большую комфортную зону для прогулок и активного отдыха получили жители района Свиблово. Там закончилось комплексное благоустройство двух участков парка "Яуза".

Вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда обустроили дорожки с разным покрытием, отремонтировали пять пешеходных мостов и открыли новый, а также привели в порядок и озеленили территорию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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