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06 сентября, 08:30

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"Мой район. Новости": художники восстановили настенные элементы доходного дома Меркеля

"Мой район. Новости": художники восстановили настенные элементы доходного дома Меркеля

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Старинный доходный дом Меркеля с фигурами античных девушек преобразился в центре Москвы. Здание в неоклассическом стиле с элементами неоренессанса построили в Архангельском переулке в 1912 году. Парадный вход украшен лепниной в виде головы львов, а фасад – фактурными пилястрами, которые по форме схожи с колоннами.

Для сохранения исторического облика объекта культурного наследия регионального значения художники восстановили поврежденные настенные элементы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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