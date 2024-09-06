06 сентября, 08:30Город
"Мой район. Новости": художники восстановили настенные элементы доходного дома Меркеля
Старинный доходный дом Меркеля с фигурами античных девушек преобразился в центре Москвы. Здание в неоклассическом стиле с элементами неоренессанса построили в Архангельском переулке в 1912 году. Парадный вход украшен лепниной в виде головы львов, а фасад – фактурными пилястрами, которые по форме схожи с колоннами.
Для сохранения исторического облика объекта культурного наследия регионального значения художники восстановили поврежденные настенные элементы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".