"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья открылись в Москве

В столице запустили два центра ментального здоровья. Один из них находится по улице Рабочей в Таганском районе, второй – по улице Игральная в Богородском районе.

В них будут проводить не только традиционные консультации и тренинги, но и занятия с использованием специализированного оборудования, например VR-очков или аппарата транскраниальной магнитной стимуляции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".