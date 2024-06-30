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30 июня, 09:40

Общество

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья открылись в Москве

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья открылись в Москве

Лестницу Боткинской больницы восстановили по чертежам XX века

Строительство детско-взрослой поликлиники завершат в ТиНАО в 2024 году

Сергей Собянин сообщил о скором открытии новой поликлиники в Филимонковском районе

Новости часа: Собянин сообщил о выпуске из школ Москвы более 67 тысяч 11-классников

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Столичные врачи выявили донора с необычным фенотипом крови

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Новости часа: в столице открылись центры ментального здоровья для психологической помощи

В столице запустили два центра ментального здоровья. Один из них находится по улице Рабочей в Таганском районе, второй – по улице Игральная в Богородском районе.

В них будут проводить не только традиционные консультации и тренинги, но и занятия с использованием специализированного оборудования, например VR-очков или аппарата транскраниальной магнитной стимуляции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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