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11 мая, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": 20 поездов модели "Иволга 4.0" выйдут на МЦД до конца 2024 года

"Мой район. Новости": 20 поездов модели "Иволга 4.0" выйдут на МЦД до конца 2024 года

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До конца 2024 года на линии Московского центрального диаметра выйдут два десятка поездов "Иволга" последней модификации. От своих предшественников вагоны отличаются повышенной вместимостью и наличием дополнительных дверей.

Внутри пассажиров ждет умное освещение: утром – яркое, а вечером – приглушенное. Кроме того, москвичам будут доступны зарядки для гаджетов трех типов, Wi-Fi, информационное табло и отдельная зона для велосипедов и колясок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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