"Мой район. Новости": 20 поездов модели "Иволга 4.0" выйдут на МЦД до конца 2024 года

До конца 2024 года на линии Московского центрального диаметра выйдут два десятка поездов "Иволга" последней модификации. От своих предшественников вагоны отличаются повышенной вместимостью и наличием дополнительных дверей.

Внутри пассажиров ждет умное освещение: утром – яркое, а вечером – приглушенное. Кроме того, москвичам будут доступны зарядки для гаджетов трех типов, Wi-Fi, информационное табло и отдельная зона для велосипедов и колясок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".