03 мая, 09:27Транспорт
Путевые стены отремонтируют на четырех станциях метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Путевые стены отремонтируют на четырех станциях столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Речь идет о станциях "Бибирево", "Беговая", "Рязанский проспект" и "Третьяковская", уточняется в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Работы будут проходить ночью, когда в метро нет пассажиров. После замены находиться в метро станет еще комфортнее", – цитирует заммэра ведомство.
В сообщении уточнили, что ремонт завершат в течение двух лет. Специалисты заменят керамическую плитку и мрамор, при этом новый материал по виду не будет отличаться от старого.
По данным департамента, ранее в столице уже завершили ремонт путевых стен на 7 станциях, включая "Спортивную", "Волгоградский проспект" и другие.
Ранее сообщалось, что в переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начался ремонт эскалатора. По данным Дептранса столицы, из-за этого эскалатор будет закрыт. Работы продлятся до 6 июня.
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