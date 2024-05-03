Путевые стены отремонтируют на четырех станциях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Путевые стены отремонтируют на четырех станциях столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Речь идет о станциях "Бибирево", "Беговая", "Рязанский проспект" и "Третьяковская", уточняется в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Работы будут проходить ночью, когда в метро нет пассажиров. После замены находиться в метро станет еще комфортнее", – цитирует заммэра ведомство.

В сообщении уточнили, что ремонт завершат в течение двух лет. Специалисты заменят керамическую плитку и мрамор, при этом новый материал по виду не будет отличаться от старого.

По данным департамента, ранее в столице уже завершили ремонт путевых стен на 7 станциях, включая "Спортивную", "Волгоградский проспект" и другие.



Ранее сообщалось, что в переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начался ремонт эскалатора. По данным Дептранса столицы, из-за этого эскалатор будет закрыт. Работы продлятся до 6 июня.

