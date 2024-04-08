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08 апреля, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": открыт северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

"Мой район. Новости": открыт северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

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В столице открыли северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4. Теперь путь пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до станции сократится в восемь раз, а работники делового центра смогут быстрее попадать из одной части Пресненского района в другую.

Открытие нового вестибюля увеличит пассажиропоток. В дальнейшем специалисты займутся доработкой инфраструктуры действующих вокзалов.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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