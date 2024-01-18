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18 января, 20:00

Общество

"Мой район. Новости": синоптики рассказали о погоде 19–20 января в столице

"Мой район. Новости": синоптики рассказали о погоде 19–20 января в столице

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Из-за мощного снегопада москвичей просят пересесть на общественный транспорт. Снег будет идти до утра пятницы, 19 января. Видимость из-за сильной метели ухудшится до 200–400 метров.

В выходные погода в Москве изменится, сообщили в Гидрометцентре. В субботу, 20 января, ветер станет слабее, снега будет меньше, днем столбики термометров покажут -7 градусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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