18 января, 15:00Общество
Москвичам рассказали, откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение
Откуда пошла традиция нырять 19 января в прорубь, рассказал заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, началом традиции стало омовение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно поэтому специальные купели называют иорданями.
Со временем крещенские купания стали формой приобщения к святыне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.