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18 января, 15:00

Общество

Москвичам рассказали, откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение

Москвичам рассказали, откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение

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Откуда пошла традиция нырять 19 января в прорубь, рассказал заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, началом традиции стало омовение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно поэтому специальные купели называют иорданями.

Со временем крещенские купания стали формой приобщения к святыне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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