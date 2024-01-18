Москвичам рассказали, откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение

Откуда пошла традиция нырять 19 января в прорубь, рассказал заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, началом традиции стало омовение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно поэтому специальные купели называют иорданями.

Со временем крещенские купания стали формой приобщения к святыне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.