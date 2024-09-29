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29 сентября, 12:00

Культура

"Киноулица": Владимир Конкин

"Киноулица": Владимир Конкин

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженным артистом РФ Владимиром Конкиным советскую версию "Шербурских зонтиков" – фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", а также те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: Поварскую, Проспект Калинина, Трубниковский переулок.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он расскажет историю этих знаковых мест, и почему режиссер выбрал именно их. А артист вспомнит интересные истории со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом, режиссером и артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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