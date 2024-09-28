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28 сентября, 09:30

Культура

Экскурсии по съемочным павильонам начались в кинопарке "Москино"

Экскурсии по съемочным павильонам начались в кинопарке "Москино"

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Кинопарк "Москино" проводит экскурсии по съемочным павильонам. Гости парка смогут побывать на улицах Берлина, в центре Москвы, ковбойском городке и столице времен 40-х годов.

В ходе прогулки посетителям кинопарка не только расскажут, как снимали любимые всеми картины, но и пригласят посмотреть кино на большом экране, а также принять участие во встречах с актерами или создать декорации своими руками. Побывать на экскурсиях москвичи и гости города смогут с 11:00 до 17:00 28 и 29 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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