Экскурсии по съемочным павильонам начались в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" проводит экскурсии по съемочным павильонам. Гости парка смогут побывать на улицах Берлина, в центре Москвы, ковбойском городке и столице времен 40-х годов.

В ходе прогулки посетителям кинопарка не только расскажут, как снимали любимые всеми картины, но и пригласят посмотреть кино на большом экране, а также принять участие во встречах с актерами или создать декорации своими руками. Побывать на экскурсиях москвичи и гости города смогут с 11:00 до 17:00 28 и 29 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

