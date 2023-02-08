"Мой район. В один клик": площадки для собак

Мэр Москвы
Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке
00:15
Глава ВОЗ отправился в Сирию для оказания помощи после землетрясений
происшествияза рубежом
00:01
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на День святого Валентина
обществоэксклюзив
09.02 23:55
Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" в "Танцовщицу в украинском наряде"
культура
09.02 23:38
В ЕС не знают, где находится большая часть замороженных активов ЦБ РФ – СМИ
политика
09.02 23:28
В Словакии обещали сделать все возможное насчет передачи истребителей МиГ-29 на Украину
09.02 22:40
Путин рассказал, как однажды в двигатель его самолета попала птица
властьтранспортпроисшествия
09.02 22:00
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 17 406
09.02 21:58
Депутат обратился в Генпрокуратуру после жалоб самарских мобилизованных
общество
09.02 21:52
Посол РФ вызван в МИД Нидерландов по делу о крушении MH17 в 2014 году
09.02 21:25
В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Киеву
09.02 21:17
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 17 134
09.02 20:59
Политолог считает, что сейчас идет личная борьба Байдена с Путиным
09.02 20:55
Умер оскароносный композитор Берт Бакарак
Путин рассказал, как пилот вертолета отказался везти его из-за плохой видимости
властьтранспорт
09.02 20:39
Путин объяснил интерес других стран к России завистью
властьполитика
09.02 20:33
FIFA назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года
спорт
09.02 20:26
Минздрав РФ разработал критерии оказания медпомощи больным гепатитом С
09.02 20:06
Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках
мэр Москвыобществообразование
09.02 20:05
Путин высказался о решении оставить зарубежные самолеты в РФ пословицей о волках
09.02 19:47
В Госдуме предложили обсудить статью Херша на площадке комиссии по биолабораториям
политикапроисшествия
09.02 19:44
Константина Фурсова назначили на пост врио гендиректора Политехнического музея
09.02 19:40
Запад не ожидал эффективного противостояния РФ экономическим угрозам – Путин
властьэкономика
09.02 19:26
Число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12
происшествиярегионы
09.02 19:21
Путин заявил, что РФ не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить
09.02 19:10
Тело десятого погибшего извлекли из под завалов обрушившегося дома в Новосибирске
08 февраля, 13:15
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