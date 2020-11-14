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14 ноября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": мясо

"Жизнь в большом городе": мясо

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В 2023 году Москва увеличила выпуск мясной продукции более чем на четверть. В столице работают 24 мясоперерабатывающих предприятия, на которых производят мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и полуфабрикаты.

Каким продуктам москвичи чаще всего отдают предпочтение? Как правильно выбрать вкусное и качественное мясо и сколько полезного белка в нем содержится? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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экономикапродуктывидеоАлина Гилева
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