"Жизнь в большом городе": мясо

В 2023 году Москва увеличила выпуск мясной продукции более чем на четверть. В столице работают 24 мясоперерабатывающих предприятия, на которых производят мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и полуфабрикаты.

Каким продуктам москвичи чаще всего отдают предпочтение? Как правильно выбрать вкусное и качественное мясо и сколько полезного белка в нем содержится? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".