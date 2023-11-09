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09 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": коммунальная Москва

"Жизнь в большом городе": коммунальная Москва

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Городские службы Москвы в преддверии зимы провели ряд мероприятий. Так, в рамках программы подготовки к отопительному сезону проверили свыше 74 тысяч зданий, 34,6 тысячи жилых домов и 8,6 тысячи соцобъектов. Кроме того, проверку прошли все инженерные коммуникации, в том числе тепловые, газовые, водопроводные и электрические. Об этом на портале мэра и правительства Москвы сообщил Сергей Собянин.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков добавил, что более тысячи городских памятников также помыли в столице с применением щадящих моющих средств.

Как городские коммунальные службы готовят Москву к предстоящим холодам? Какой объем работ по благоустройству дворов был реализован в этом году? И кто следит за тем, чтобы в домах москвичей было всегда тепло?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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