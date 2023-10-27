"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Молоко и сыр

Выпуск продуктов питания в Москве вырос почти на 30%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Среди тех, кто больше всего увеличил объемы поставок – молокозаводы. Известно, что в этой отрасли в столице работают более 10 компаний.

Какие новые производства открылись в Москве? Как развитию отрасли способствовало импортозамещение? И как выбрать качественные молоко, творог или сыр? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".