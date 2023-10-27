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27 октября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Молоко и сыр

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Молоко и сыр

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Выпуск продуктов питания в Москве вырос почти на 30%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Среди тех, кто больше всего увеличил объемы поставок – молокозаводы. Известно, что в этой отрасли в столице работают более 10 компаний.

Какие новые производства открылись в Москве? Как развитию отрасли способствовало импортозамещение? И как выбрать качественные молоко, творог или сыр? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
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