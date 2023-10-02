"Жизнь в большом городе": Международный день врача

В Москве заработал новый, уже четвертый сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Нейросеть распознает признаки восьми патологий, среди которых рак легких, пневмония, аневризма аорты и другие. Цифровые технологии освобождают врачей от рутинных задач и дают больше времени на анализ исследований.

Какую революцию переживает московское здравоохранение? Где и чему обучают медиков на данный момент? И как в Москве оказывают экстренную помощь? Об этом в Международный день врача – в программе "Жизнь в большом городе".