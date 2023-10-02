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Новости

Новости

02 октября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": Международный день врача

"Жизнь в большом городе": Международный день врача

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцины для профилактики детей от полиомиелита

Павильоны "Здоровая Москва" закрывают в связи со снижением температуры

Где проверить здоровье после закрытия павильонов диспансеризации в парках

Павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу в парках

Павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу в парках с 1 октября

"Доктор 24. Темы недели": слух

Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

В Москве заработал новый, уже четвертый сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Нейросеть распознает признаки восьми патологий, среди которых рак легких, пневмония, аневризма аорты и другие. Цифровые технологии освобождают врачей от рутинных задач и дают больше времени на анализ исследований.

Какую революцию переживает московское здравоохранение? Где и чему обучают медиков на данный момент? И как в Москве оказывают экстренную помощь? Об этом в Международный день врача – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинагородвидеоЕвгения Мирошкина
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