"Жизнь в большом городе": столичная медицина

В Москве подвели итоги работы якорных онкологических стационаров, в котором читывали медицинские показатели и отзывы пациентов. Рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1.

Как столичные врачи диагностируют и лечат онкологию? Какие современные технологии используют медики? Куда могут обратиться пациенты с другими проблемами? И как развивается московская медицина?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".