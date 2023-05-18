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Новости

Новости

19:00

Город

"Жизнь в большом городе": столичная медицина

"Жизнь в большом городе": столичная медицина

"Мой район. Обратная связь": "Здоровая Москва" открылась в парке "Красногвардейские пруды"

Две обновленные поликлиники открыли в Печатниках и Зеленограде

"Мой район. Навигатор": павильоны "Здоровая Москва" открылись в столичных парках

"Интервью": Наталья Соколова – о лечении болезней сердца в столичных больницах

Две обновленные поликлиники открыли в Зеленограде и Печатниках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Павильоны "Здоровая Москва" открыли в столичных парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в 46 городских парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

В Москве подвели итоги работы якорных онкологических стационаров, в котором читывали медицинские показатели и отзывы пациентов. Рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1.

Как столичные врачи диагностируют и лечат онкологию? Какие современные технологии используют медики? Куда могут обратиться пациенты с другими проблемами? И как развивается московская медицина?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
медицинагородвидеоЕвгения Мирошкина
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