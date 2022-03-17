"Жизнь в большом городе": московская аренда

Число объявлений о сдаче квартир в Москве увеличилось на 40%. При этом еще в 2021 году стоимость аренды постоянно росла.

Что сейчас происходит на рынке арендной недвижимости? Где и как искать выгодные предложения? И как не стать жертвой мошенников?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

