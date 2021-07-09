"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники

Россия – мировой лидер по телефонному мошенничеству. Примерно каждый десятый телефонный звонок в стране совершает киберпреступник, а в общей сложности за день число таких звонков доходит до 100 тысяч. Особенно много подобных преступлений стало во время пандемии коронавируса.

Раскрываются такие дела медленно и плохо, этим и пользуются мошенники. Почему сами жертвы верят телефонным ворам? Откуда у них наши номера и личные данные? И какие схемы самые опасные? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".