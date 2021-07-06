В Строгине прошли соревнования по спасению утопающих

В Москве прошли соревнования на поисково-спасательной станции "Строгино". Участникам этого турнира нужно было показать, насколько уверенно они справляются с ключевыми задачами, например с поиском на четырехметровой глубине.

Также в списке заданий было оказание первой помощи и правильное обращение со спасательным оборудованием.

Кроме того, всем участникам нужно было показать общий уровень своей физической подготовки: как они плавают и подтягиваются.

По словам спасателей, такие соревнования дают ценный опыт для дальнейшей работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.