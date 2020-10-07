"Жизнь в большом городе": время вакцинации

Сезонный грипп в этом году особо опасен. Во-первых, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса, к которым не выработан коллективный иммунитет.

Во-вторых, ситуацию усложняет пандемия COVID-19. Одна инфекция может усилить другую и вызвать более тяжелые последствия. Врачи говорят, что лучшая профилактика гриппа – вакцинация. В России уже привито более 30,9 миллиона человек. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".