Румынский сапожник создал обувь, позволяющую соблюдать дистанцию

10:04
Румынский сапожник делает обувь, позволяющую соблюдать дистанцию
Сапожник из Румынии Клуж Григоре Луп придумал обувь, которая позволяет гражданам соблюдать социальную дистанцию, передает телеканал Москва 24.
Обувь мастер изготавливает 75-го размера с длинным носком. Мужчина подсчитал, что если два человека в таких туфлях будут стоять лицом друг к другу, то между ними будет расстояние почти 1,5 метра.
Клуж рассказал, что на каждую пару требуется два дня работы и почти квадратный метр кожи. По его словам, на днях он уже получил первые заказы на изготовление обуви. Стоит одна пара около 100 евро.
Ранее сапожник в основном занимался обувью для театров и ансамблей народного танца. Новая обувь изготовлена по созданным для актеров моделям, подчеркнул Клуж.
Социальная дистанция и другие правила вошли в жизнь граждан многих стран мира из-за распространения коронавируса. Магазины, торговые центры, предприятия и другие различные заведения вынуждены наносить специальную разметку, указывающую о соблюдении дистанции в 1,5–2 метра.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России выявлен 423 741 случай COVID-19, вылечились 186 985 человек, скончались 5 037.
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