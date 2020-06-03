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Москва 24

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Общество

10:04

Румынский сапожник создал обувь, позволяющую соблюдать дистанцию

общество за рубежом

Румынский сапожник делает обувь, позволяющую соблюдать дистанцию

Сапожник из Румынии Клуж Григоре Луп придумал обувь, которая позволяет гражданам соблюдать социальную дистанцию, передает телеканал Москва 24.

Обувь мастер изготавливает 75-го размера с длинным носком. Мужчина подсчитал, что если два человека в таких туфлях будут стоять лицом друг к другу, то между ними будет расстояние почти 1,5 метра.

Клуж рассказал, что на каждую пару требуется два дня работы и почти квадратный метр кожи. По его словам, на днях он уже получил первые заказы на изготовление обуви. Стоит одна пара около 100 евро.

Ранее сапожник в основном занимался обувью для театров и ансамблей народного танца. Новая обувь изготовлена по созданным для актеров моделям, подчеркнул Клуж.

Социальная дистанция и другие правила вошли в жизнь граждан многих стран мира из-за распространения коронавируса. Магазины, торговые центры, предприятия и другие различные заведения вынуждены наносить специальную разметку, указывающую о соблюдении дистанции в 1,5–2 метра.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России выявлен 423 741 случай COVID-19, вылечились 186 985 человек, скончались 5 037.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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