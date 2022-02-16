"Фанимани": "золотые метры"

Средняя стоимость квартиры в московских новостройках впервые превысила 13 миллионов рублей. Что происходит на рынке жилья?

Почему недвижимость продолжает дорожать? И лопнет ли когда-нибудь этот пузырь? Об этом – в программе "Фанимани".