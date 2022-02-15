Эксперт рассказала, кого пустят в Австралию со "Спутником V"

Спустя почти два года после жестких ограничений Австралия наконец открывает границы и разрешает въезд туристам с 21 февраля. Чтобы попасть в страну кенгуру, серферов и лучшего в мире климата, нужно быть полностью вакцинированным. Хорошая новость для россиян – "Спутник V" в Австралии признается. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, почему после суровых ограничений возникли такие резкие перемены, какие правила действуют при въезде и во сколько обойдется поездка.



В марте 2020 года Австралия резко закрыла границы для всех, кроме граждан и резидентов. В ноябре 2021 года она начала потихоньку открываться для некоторых категорий иностранцев, например из Новой Зеландии, Японии и Кореи, а также членов семьи австралийцев. Спустя еще три месяца, в феврале 2022, власти объявили о готовности встречать всех вакцинированных туристов.

Звучит как чудо, так как до ноября прошлого года локдаун был жестким. Даже граждане страны с трудом могли вернуться на родину после множества бюрократических проволочек. Австралийские власти отказывались от любого смягчения ограничений, несмотря на то что экономика существенно пострадала от отсутствия туристов.

Почему политика так стремительно изменилась? Первая версия заключается в том, что жесткий локдаун действительно оправдал возложенные на него ожидания. Показатели заболеваемости COVID-19 снизились до приемлемых во многом именно благодаря этим строгим мерам.

Однако ноябрьские послабления не прошли даром. Они совпали с распространением нового штамма "Омикрон" и спровоцировали новый всплеск заболеваемости. В конце декабря за сутки в Австралии было зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения, что является абсолютным максимумом с самого начала пандемии. В результате власти принимают решение об очередных ограничениях: обязательный масочный режим, отмена публичных мероприятий, посещение ресторанов и торговых центров – только с QR-кодом, подтверждающим полную вакцинацию. В ряде регионов на западе страны для местных жителей действует запрет на поездки между некоторыми штатами.

Могла ли ситуация резко улучшиться менее чем за два месяца? Звучит довольно фантастически. Австралийские власти уверяют, что нужно научиться жить в новых реалиях, нельзя быть вечно закрытой страной – экономика этого не переживет. Больше всего удивился сектор туризма, которому придется за рекордно короткий срок подготовиться к приему иностранных гостей.

Другая версия столь скорого открытия границ имеет политическую подоплеку. В стране скоро будут парламентские выборы. У премьер-министра Скотта Моррисона довольно шаткие позиции, он решил сделать громкое заявление, чтобы отвлечь внимание представителей бизнеса и, возможно, повысить их лояльность к своей персоне.

Правила въезда

Фото: AP Photo/Rick Rycroft

Открытие австралийских границ – довольное условное. Туристические визы по-прежнему не выдаются. Приехать в страну можно пока либо по старой визе, либо получить новую с целью воссоединения семьи, вступления в брак, учебы или работы.



Помимо действующей визы, нужно иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке (включая "Спутник V") двумя компонентами, причем с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.



Невакцинированных ждет обязательный карантин в специальном обсерваторе за свой счет в течение двух недель. Стоит учесть, что в некоторых штатах такие правила действуют абсолютно для всех, включая привитых, эта информация периодически меняется, уточнять нужно накануне вылета.

Кроме того, всем иностранным гражданам, въезжающим в Австралию (даже привитым) нужно сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета. Еще один придется сделать и на обратном пути.

Для посещения ресторанов, торговых центров, гостиниц и других заведений нужно будет предъявить QR-код о полной вакцинации, так что без прививки в Австралии делать особенно нечего.

Сколько стоит

Перелет до Сиднея обойдется от 88 000 рублей туда и обратно с двумя пересадками, с одной короткой и удобной (3–4 часа) – от 114 000 рублей. Койко-место в хостеле в Сиднее будет стоить около 1 000–1 200 рублей в сутки, номер в "трешке" на двоих – от 2 000 рублей, но лучше рассчитывать на 3 500–4 500 в сутки.

