Москва 24 проведет онлайн-конференцию "Стоп, травля!" 17 февраля

Фото: Москва 24

Москва 24 проведет онлайн-конференцию "Стоп, травля!", посвященную борьбе с буллингом, 17 февраля в 12:00. Онлайн-конференция "Стоп, травля!" состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе, в интернете. Модераторами выступят ведущий телеканала Москва 24 Давид Виннер и телеведущая Елена Ханга.

"Пинали по голове, запирали в раздевалках, снимали издевательства в TikTok, фотошопили мое лицо, унижали, смеялись в лицо; обезьяна, Чунга-Чанга, урод, Россия для русских – обидные прозвища, выкрики сопровождали в школе и на улице от взрослых и детей; подсыпали канцелярские кнопки в пуанты, присылали неправильное расписание репетиций, угрожали меня покалечить, если выйду на сцену", – это реальные истории буллинга.

Жертвы буллинга могут подвергаться оскорблениям, быть объектом непристойных шуток и злых насмешек. Им могут угрожать, бойкотировать, избивать. Буллеры могут выбрать и иные способы психологического и физического воздействия и подавления. При этом многие жертвы травли умалчивают о происходящем.

Почти каждый пятый россиянин сталкивался или оказывался жертвой буллинга. По данным ВЦИОМ, чаще всего россияне сталкивались с травлей во время учебы в школе (38%), на работе (32%), в семье при общении с родственниками (15%), во время учебы в вузе или колледже (13%), в компании знакомых (12%). Кроме того, 11% сталкивались с травлей в армии, а 7% – в интернете.

Проблема буллинга сегодня вызывает все большую озабоченность общественности и требует привлечения к себе внимания СМИ.

Участниками онлайн-конференции "Стоп, травля!" станут российские и международные эксперты, в том числе психологи и юристы. Также на конференцию приглашены жертвы травли и блогеры. Они постараются дать ответы на актуальные вопросы: что такое буллинг и в чем его причины, можно ли предотвратить возможную агрессию, как на нее реагировать и противостоять.

Присоединяйтесь к онлайн-конференции 17 февраля в 12:00 на https://www.m24.ru/special/bullying/. Также трансляцию конференции можно будет посмотреть эксклюзивно в группе "Москва 24" в социальной сети "ВКонтакте".