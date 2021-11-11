В Москве запустили онлайн-проект против буллинга в школах

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На портале "Школа. Москва" заработал раздел, в котором представлены материалы, посвященные проблеме буллинга, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Что такое буллинг, как отличить его от конфликта, как дать отпор обидчику законными методами, где получить профессиональную помощь, а также какие меры помогут предотвратить травлю – ответы на эти и многие другие важные вопросы теперь можно найти в одном месте", – говорится в сообщении.

Пользователи найдут на портале материалы от ведущих экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга.

Проект разделен на четыре блока – "Теория", "Я – ученик", "Я – родитель" и "Я – учитель". В каждом из блоков представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация о проблеме буллинга.

Ранее бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что более половины детей в России сталкивались с буллингом.

По ее словам, с травлей в РФ сталкивается каждый второй ребенок. При этом треть детей не рассказывают о буллинге взрослым. Решить проблему, по мнению Кузнецовой, поможет закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

По данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин подвергался буллингу. 18% опрошенных заявили, что сталкивались с травлей в свой адрес, а 16% наблюдали агрессивное поведение по отношению к другим.