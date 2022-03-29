"Wow эффект": Бейонсе выступила на "Оскаре" с песней Be Alive

Американская певица Бейонсе исполнила песню Be Alive в прямом эфире церемония вручения наград "Оскар".

Композиция вошла в саундтрек фильма "Король Ричард" об отце теннисисток Винус и Серены Уилльямс. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

