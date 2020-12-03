"Сеть": Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из фильма "Один дома 2"

Кэтрин О’Хара повторила свой знаменитый крик из фильма "Один дома 2" спустя почти 30 лет. Актриса выложила ролик у себя в Instagram.

По словам О'Хары, фанаты всегда просят ее повторить эту сцену вживую. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".