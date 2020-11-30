"Самый одинокий в мире слон" прибыл в камбоджийский заповедник

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Слон-самец Кааван из пакистанского зоопарка, прозванный самым одиноким в мире слоном, прибыл спецрейсом из Пакистана в Камбоджу. Там его выпустят в заповедник, сообщает интернет-версия газеты Khmer Times.

В аэропорту слона встречала певица Шер, представлявшая международную организацию защиты прав животных Four Paws ("Четыре лапы") в переговорах с правительством Пакистана об освобождении Каавана из зоопарка города Исламабада.

В самолете Каавана сопровождали ветеринар и тренер доктор Халил с помощниками, которые в течение нескольких месяцев наблюдали за здоровьем гиганта и готовили к восьмичасовому перелету в специальном контейнере.

В зоопарке Кааван провел более 35 лет. Он содержался в небольшой клетке, не имел никаких возможностей общения с себе подобными и должен был ежедневно выступать перед посетителями. Борьба зоозащитников за его освобождение длилась более пяти лет.

Операция по подготовке транспортировки Каавана в Камбоджу заняла около пяти месяцев и обошлась более чем в 400 тысяч долларов. В ближайшее время слона выпустят в заповедник в камбоджийской провинции Сиемриеп на границе с Таиландом.

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