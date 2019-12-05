"Сеть": десятилетний челлендж в Twitter

Twitter покоряет decade challenge, что переводится как десятилетний челлендж. Пользователи сравнивают свои фото со снимками десятилетней давности.

Идея не нова, но почему-то сейчас флешмоб стал набирать популярность именно в Twitter. За 10 лет многие изменились до неузнаваемости. Кто-то заметно похудел, кто-то, наоборот, набрал много веса. Есть и мотивирующие коллажи: например, девушки, которая сумела за десяток лет превратиться из серой мышки в настоящую красавицу.

Особенно интересно посмотреть на знаменитостей спустя десять лет. Многие из них вообще не изменились, в том числе Меган Маркл. Подробнее о челлендже смотрите в программе "Сеть" на телеканале Москва 24.