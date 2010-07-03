Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

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Исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский прокомментировал заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о двойных стандартах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бобровского, ФАС своим заявлением лишь поддерживает миф о более высоком качестве зарубежных товаров по сравнению с отечественными. В организации ранее вынесли предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt за то, что их товары за рубежом отличаются от российской продукции.

"Указанные компании (Henkel и Procter & Gamble. – Прим. ред.) производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", – заявил представитель ассоциации.

Он также подчеркнул, что заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации инвесторов, работающих в регионе и создающих высокотехнологичные рабочие места.

