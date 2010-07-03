Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:04

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

общество экономика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский прокомментировал заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о двойных стандартах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бобровского, ФАС своим заявлением лишь поддерживает миф о более высоком качестве зарубежных товаров по сравнению с отечественными. В организации ранее вынесли предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt за то, что их товары за рубежом отличаются от российской продукции.

"Указанные компании (Henkel и Procter & Gamble. – Прим. ред.) производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", – заявил представитель ассоциации.

Он также подчеркнул, что заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации инвесторов, работающих в регионе и создающих высокотехнологичные рабочие места.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика