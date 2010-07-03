Эксперт оценил инициативу ГИБДД убрать штрафные баллы при сдаче на права

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 инициативу ГИБДД отказаться от штрафных баллов при сдаче на права.
По его мнению, это достаточно сложный вопрос, нельзя однозначно сказать, поможет ли это на дороге будущим водителям.
"Критерии и сложный подход должны быть с одной стороны, но и поблажки должны быть. Наверное, так будет правильнее. Все очень относительно. Надеюсь, что это пойдет на пользу. Мое личное отношение – что это не хорошо и не плохо", – считает эксперт.
Хайцеэр отметил, что в этой инициативе выиграет финансовая сторона дела, так как сдать экзамен будет в пять раз сложнее. "Потребитель будет чаще приходить и чаще платить за сдачу экзамена", – сказал он.
Специалист обратил внимание, что было бы намного лучше увеличить количество часов, проведенных на дороге во время обучения, так как это, по его словам, помогло бы улучшить практические навыки будущих водителей.
Ранее стало известно, что Госавтоинспекция планирует изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач по безопасности вождения.
Также он рассказал о планах отказаться от балльной системы. На сегодняшний день существует пять штрафных баллов, если экзаменуемый их наберет, то не сдаст экзамен.
Ранее в ГИБДД предложили ввести единый экзамен на права, объединив "площадку" и "город". В ГИБДД отмечали, что это улучшит подготовку будущих водителей и сократит аварийность на дорогах.
В МВД России до этого рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают будущие водители, сдавая экзамен на водительские права на "площадке" и в "городе".
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