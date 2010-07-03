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Москва 24

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Город

09:18

В МФЦ теперь можно оплатить госпошлину прямо в окне приема

общество город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Во всех 130 центрах госуслуг, во флагманских центрах, а также во Дворце "Мои документы" можно оплатить госпошлины и госуслуги с помощью банковской карты или смартфона прямо в окнах приема заявителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Раньше это можно было сделать лишь в некоторых филиалах. Теперь же во всех центрах появились терминалы безналичной оплаты.

Как рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров "Мои документы" Анастасия Загородникова, главная цель их работы – сделать процесс получения госуслуг и необходимых документов удобным, простым и приятным.

"Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема. Первые из них появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг", – пояснила Загородникова.

По ее словам, в среднем в каждом из них в 15 окнах есть терминалы для безналичной оплаты. Они принимают как банковские карты, так и смартфоны с функцией бесконтактных платежей. При этом горожане по-прежнему могут оплачивать свои услуги через терминал, банкомат или банк.

Оплатить безналичным способом можно услуги столичных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, МосгорБТИ, Росимущества и МВД России.

Всего в столице открыто около 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 270 услугами, 98 процентов из которых предоставляются без привязки к месту регистрации в Москве. Исключение составляют только услуги МВД России. Это регистрация по месту пребывания, регистрация по месту жительства и постановка на миграционный учет.

В центрах "Мои документы" появилась возможность оплатить пошлины и госуслуги

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