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Общество

02:49

Центр госуслуг открылся после ремонта в районе Новогиреево

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Новогиреево после капитального ремонта открылся центр госуслуг "Мои документы". Он расположен по адресу: улица Алексея Дикого, дом 3, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что отремонтировали лестницу при входе в центр, ступени которой сделали с антискользящим покрытием. Вход в здание оснастили широким пандусом с разворотными площадками для удобства маломобильных граждан.

В центре провели перепланировку помещений, расширили зону ожидания и установили мягкую мебель. Появилась игровая и комната матери и ребенка с пеленальным столиком и туалетными принадлежностями.

Всего в столице открыто около 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 270 услугами, 98 процентов из которых предоставляются без привязки к месту регистрации в Москве.

Ранее стало известно, что москвичи оценили работу сотрудников центров госуслуг на "отлично".

"Это наш город": в Косино-Ухтомском открыли новый центр "Мои документы"

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