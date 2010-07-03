Центр госуслуг открылся после ремонта в районе Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Новогиреево после капитального ремонта открылся центр госуслуг "Мои документы". Он расположен по адресу: улица Алексея Дикого, дом 3, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что отремонтировали лестницу при входе в центр, ступени которой сделали с антискользящим покрытием. Вход в здание оснастили широким пандусом с разворотными площадками для удобства маломобильных граждан.

В центре провели перепланировку помещений, расширили зону ожидания и установили мягкую мебель. Появилась игровая и комната матери и ребенка с пеленальным столиком и туалетными принадлежностями.

Всего в столице открыто около 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 270 услугами, 98 процентов из которых предоставляются без привязки к месту регистрации в Москве.

Ранее стало известно, что москвичи оценили работу сотрудников центров госуслуг на "отлично".