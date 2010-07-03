Москвичи оценили работу сотрудников "Мои документы" на отлично

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь лет исполнилось столичным центрам "Мои документы" 22 августа. В этой связи москвичи смогут получать все необходимые услуги в течение восьми дней под живую музыку.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, более четырех миллионов лайков поставили жители города сотрудникам центров. Отмечается, что их работу оценило на отлично более 97 процентов посетителей.

Артисты выступят в 18 офисах, в том числе во Дворце госуслуг на ВДНХ. Кроме того, жители смогут поучаствовать в викторинах на знание жизни города и истории развития сферы государственных услуг в Москве, а также получить сувениры.

Сейчас в столице открыто 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 260 услугами. Большая их часть предоставляется независимо от места регистрации.

Ранее стало известно, что жители столичных районов Южное Бутово, Марьино, Коптево, Кузьминки активнее других обращаются в центры "Мои документы" для оформления документов на новорожденных.