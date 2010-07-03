Жители Марьина чаще всего обращаются за услугами для многодетных семей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жители столичных районов Южное Бутово, Марьино, Коптево, Кузьминки активнее других обращаются в центры "Мои документы" для оформления документов на новорожденных.

За услугами для многодетных семей, в том числе для оформления соответствующего удостоверения, чаще всего обращаются жители Марьина (более 1,1 тысячи обращений), Южного Бутова (порядка одной тысячи обращений) и поселения Московский (около 700 обращений), говорится на портале мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что москвичи более 83 тысяч раз обращались за социальными услугами в офисы "Мои документы" в течение последних трех месяцев. Лидером рейтинга стала услуга по изменению данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы "Мои документы" подали свыше 29,5 тысячи обращений. На втором месте по востребованности среди социальных услуг – подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми. Таких запросов поступило более 10,7 тысячи.

Сейчас в столице открыто 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 260 услугами. Большая их часть предоставляется независимо от места регистрации. Горожан информируют о готовности документов удобным для них способом, например, по электронной почте или через SMS.

